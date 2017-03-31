В небо взмыл украинский самолет Ан-132D, построенный за полтора года (ВИДЕО)

Самолет Ан-132D производства госкорпорации «Антонов» успешно совершил свой первый полет.

Украинские самолетостроители отказались от комплектующих страны-агрессора, прибегнув к помощи лидеров в постройках летательных аппаратов – компаний Канады, США, Великобритании и Франции.

«АН-132D – уникальный пример в истории украинской авиации, который доказывает необходимость развития внедрения производственной кооперации с западными партнерами. Заявляю, сейчас эта кооперация отстраивается со странами – членами НАТО. Это отвечает стратегии развития нашего государства», — заявил Петр Порошенко, выступая перед зодчими самолета АН-132D после его удачного приземления.

Напомним, 20 декабря 2016 года ГП «Антонов» завершило постройку самолета-демонстратора нового многоцелевого Ан-132D грузоподъемностью 9,2 тонн.

Многоцелевой Ан-132 – модификация легкого транспортного Ан-32 — должен заменить на рынке Ан-32 и Ан-26.