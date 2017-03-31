Житель Запорожья сорвался с башенного крана: состояние тяжелое

В Запорожье крановый машинист пассажирского вагонного депо «Запорожье-1» упал с крана вниз с высоты 9-10 метров. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Читайте также: Житель Запорожья приставил нож к горлу таксиста и сказал: «Трогай»

Мужчину госпитализировали сразу в городскую больницу, где диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы бедра, нескольких пальцев руки, повреждение правого коленного сустава, серьезные ушибы головы, закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости. Состояние 51-летнего мужчины — тяжелое. Проводится расследование.