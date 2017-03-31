Замглавы Запорожского облсовета Егор Семенков окажется на скамье подсудимых

Правда, вменят в вину заместителю председателя Запорожского облсовета, избранного на свой пост по квоте «Оппоблока», не уголовное злодеяние, а административное правонарушение.

Егору Семенкову вменяют в вину конфликт интересов в вопроса реструктуризации подразделений областного совета, которое проходило в 2016 году. В рамках изменения штатной численности, заместителям облсовета, рукoводителям и директорам департаментов и управлений были начислены дополнительные премии за счет бюджета области.

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Согласно статье 172-7 КоАП, грозит Семенкову самая малость: штраф от 1700 до 3400 гривен.