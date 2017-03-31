Запорожская полиция разыскивает кавказца, утопившего в пруду коммерсанта

Подозреваемый в жестком убийстве конкурента по бизнесу, объявлен в международный розыск, поскольку выехал в одну из кавказских республик.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, умышленное убийство произошло еще в октябре 2005 года в Бильмакском (тогда – Куйбышевском) районе.

Тогда в одном из водоемов недалеко от районного центра Бильмак был найден труп местного жителя 1961 года рождения с признаками насильственной смерти.

Было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство».

Преступление сразу раскрыть не удалось, однако правоохранители продолжали работу по установлению личности подозреваемого и сбора доказательств.

В результате было установлено, что убийство на почве неприязненных отношений совершил житель Бильмака 1960 года рождения. В свое время он переехал в Украину из кавказской республики и получил гражданство.

Занимался торговлей овощами на местном рынке. Именно конфликт с «конкурентом» в бизнесе и стал причиной убийства, после совершения которого злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, выбросил тело в водоем.

В настоящее время благодаря собранным доказательствам вина подозреваемого доказана. Поскольку сам он выехал за пределы страны, о подозрении в совершении убийства ему объявлено заочно. Ведется его розыск.