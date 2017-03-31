Избавление от «венца безбрачия» обошлось даме из Запорожья в 20 тысяч гривен

Видимо, попав под действие гипноза, ошарашенная запорожанка вынесла из квартиры и отдала аферисткам золотые украшения и большую сумму денег.

Три женщины в цветастых юбках вычленили из толпы даму с печальными глазами и мгновенно поняли: их клиентка. Наперебой затараторив жертве о том, что на нее навели порчу в виде венца безбрачияЮ мошенницы ввели горожанку в ступор.

Подобно зомби она выполнила из приказ вынести из своей квартиры золотые украшения и отдать им. Они поколдуют над ними и отдадут. А буквально через пару-тройку дней в жизни одинокой запорожанки появится суженный.

Действительно незамужняя женщина выполнила требования негодяек, а когда пелена спала с ее глаз, цыганок и след простыл. Сумма ущерба — свыше 20 тысяч гривен.