Скандал в Запорожском горсовете получил неожиданное продолжение (ДОКУМЕНТ)

Не затихают страсти по поводу оформления земельного и участка, за который отдали свои голоса во время заседания сессии горсовета члены фракции «УКРОП».

Напомним, депутат Андрей Согорин из фракции БПП «Солидарность» обвинил члена фракции «УКРОП» Олега Коломойца в подыгрывании «оппоблоковцам» во время голосования по земельным вопросам.

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Ответ Олега Коломойца не заставил себя ждать.

«Не думал, что придется комментировать подлую и непрофессиональную ложь шута-Согорина, но поскольку нашим СМИ интересно раскручивать «высосаны из пальца» скандалы, тогда объясняю по земельным вопросам на вчерашней сессии:

Уважаемые коллеги-депутаты, журналисты и общественность, понятно, что Согорин дебил, шут, лжец и популист. Но все нормальные люди профессионально имеют подходить к серьезным вопросам жизни города. На самом деле ситуация проста и не имеет ничего общего с потоком лжи от представителей БПП. Земельный участок площадью 1,4 га был отведен Днепроэнерго в 1983 году. Тогда же было застроено гаражами, боксами и другими постройками. Вся недвижимость давно зарегистрирована в соответствии с законом. Согласно Земельному кодексу, собственник недвижимого имущества имеет право на пользование земельным участком. Сейчас Днепроэнерго не платит в городской бюджет за аренду земли. Поэтому предоставить разрешение на оформление документов на землю — единственный законный путь города, чтобы Днепроэнерго («Ахметов») платил городу за территорию, на которой находится его недвижимость. А действия Согорина обычное политиканство, лицемерие, ложь, непрофессионализм и саботаж наполнения городского бюджета», — написал Коломоец на своей страничке в ФБ, сопроводив фото документа.