С 1 апреля начнут штрафовать за ловлю рыбы в Запорожском водохранилище

На водоемах Запорожской области с 1 апреля запретили ловить рыбу из-за нереста. Об этом сообщили в Запорожрыбоохране, сославшись на приказ от 20 марта 2017 года.

Запрещена промысловая, любительская и спортивная рыбалка, но при этом остаются разрешенные для любительского рыболовства участки. Рыбачить разрешено за пределами нерестилищ на участках для любительского рыболовства только с берега на одну удочку или донную снасть с одним крючком.

На период нереста лов рыбы запрещен в следующие сроки:

– На Запорожском водохранилище – с 1 апреля по 9 июня;

– На Каховском водохранилище – с 10 апреля по 18 июня;

– В других водохранилищах – с 1 апреля по 9 июня;

– На реках: в коренных водах – с 1 апреля по 20 мая, в придаточных системах – с 1 апреля по 30 июня;

– Запрещен любой вылов раков на рыбохозяйственных водоемах в зоне деятельности Запорожьерыбоохраны течение периода вынашивания икры и первой линьки с 10 апреля по 18 июня.

Запрещено передвижение плавсредств в пределах нерестилищ, перечень которых утвержден этим приказом, кроме плавсредств специально уполномоченных органов.

Перечень нерестилищ, где рыбачить во время нереста запрещено

Каховское водохранилище:

1. Пойма о. Хортица.

2. оз. Лиман между селами Нижняя Хортица и Разумовка Запорожского района Запорожской области.

3. Все заливы и заводи вдоль правого берега р. Днепр от устья оз. Лиман в с. Нижняя Хортица до мыса Лысая Гора в с. Лысогорка Запорожского района Запорожской области.

4. Внутренние водоемы острова Белаи, расположенного на русловом участке Каховского водохранилища в районе с. Разумовка Запорожского района Запорожской области и 100-метровая акватория мелководий вокруг.

5. Устье р. Кокань в с. Беленькое Запорожского района Запорожской области.

6. Залив Балабинский, затопленное русло реки Кушугум; поймы Днепровской гряды от базы УМВД Украины в Запорожской области «Динамо» по правой стороне и насыпной дамбы в Балабинском заливе по левой стороне со всеми протоками и озерами, 1-километровая акватория вдоль зарослей камыша Днепровской гряды от железнодорожной станции «1123 км» (пгт. Кушугум Запорожского района Запорожской области) до о. Головченко (последнего острова Днепровской гряды в районе с. Беленькое Запорожского района Запорожской области).

7. Залив Каховского водохранилища в районе г. Васильевка Запорожской области от условной границы: «железнодорожная станция «Попово» – мыс «Лысая гора» вглубь залива.

8. Река Конка от устья (железнодорожного моста) до западного края с. Юльевка Запорожского района Запорожской области.

9. Внутренние водоемы островов Большие и Малые Кучугуры и трехкилометровая зона, прилегающая к островам.

10. Прибрежная полоса мелководий шириной 1 км от западного края с. Ивановка до речного порта г. Энергодар Каменка-Днепровского района Запорожской области, а также внутренние водоемы островов Ивановские Кучугуры и 1-километровая акватория вокруг островов.

11. Внутренние водоемы Водянских Кучугур и 1-километровая акватория, прилегающая к островам от линии электропередач до восточного края с. Водяное Каменско-Днепровского района Запорожской области.

12. Прибрежная полоса мелководий шириной 1 км от западного края г. Каменка-Днепровская до восточного края с. Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области, включая Каменские Кучугуры.

13. Залив Алексеевский в с. Знаменка от условной границы: «насосная станция им. Тимирязева – мыс «Мамаева Могила» вглубь залива.

Запорожское водохранилище:

1. Все заливы и балки от верховья до устья.

2. Река Вольнянка от восточного края с. Михайловка Вольнянского района Запорожской области до устья.

3. 50-метровая зона вокруг о. Таволжанский.

4. Поймы острова Сагайдачного (бывший Ленина) и 100-метровая зона вокруг острова.