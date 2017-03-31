Трое 14-летних школьников из Запорожья попали в реанимацию после употребления наркотика

Вчера в Запорожье трое учеников школы №1 употребили курительную смесь, после чего им стало очень плохо.

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Об этом «Верже» стало известно от Анатолия Сидоренко, главы Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

По прибытию медиков, 14-летних школьников госпитализировали в 5-ю детскую областную больницу в тяжелом состоянии. Там им диагностировали отравление.

Как выяснилось, девятиклассники забрались на крышу девятиэтажки, расположенную возле Малого рынка и покурили, видимо, наркосодержащую отраву. По данному факту полиция проводит расследование.