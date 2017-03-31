Это еще не реквием по Украине, это — генеральная репетиция — Романовичев

На странице нашего бывшего губернатора Алексея Кучеренко в Facebook появился вот такой перепост: «Кредиты МВФ разошлись по карманам. «Приват» помог Порошенко отмыть 30% кредитов, 70% украли чиновники Международного валютного фонда». (from-ua.com, 28.03.2017 г.).

Алексей Кучеренко, который ныне пребывает в жесткой оппозиции к властям, и особенно по вопросу коммунальных тарифов, так прокомментировал упомянутую публикацию:

«И не могу сказать, что я удивлён. Однако, если это неправда — пусть судятся с изданием. В любом случае — отношения с МВФ не могут быть кулуарными! «Аудиторы нашли «цепочку», по которой деньги МВФ Нацбанк Украины под разными «экономическими» предлогами перечислял на счета национализированного «Приват Банка». А уже с «Привата» международные миллионы уходили в нескольких направлениях. Аудит выяснил, что деньги получали подставные лица из окружения Президента Украины Петра Порошенко и экс-министра финансов Наталии Яресько».

Но вернемся к публикации «Кредиты МВФ разошлись по карманам». «Что же такого накопали в «Приват Банке» международные аудиторы? По какой причине началась тотальная «охота на ведьм»? Ответы есть в отчете «Price Waterhouse Coopers», но НБУ не позволил, чтобы он был обнародован в Украине.

Источник в компании «Price Waterhouse Coopers» сообщает, что результат аудита направлен американской стороне, которая финансировала украинские кредиты, предназначенные для реформ. По его словам, аудиторы обнаружили нецелевое использование крупных займов, которые перечисляли Украине (а фактически НБУ) через Международный валютный фонд…

Эксперты, которые имели доступ к результатам проверки использования кредитов МВФ говорят, что в Украину попадало только 30% выделенных на реформы денег. Именно эти 30 процентов проводило через «Приват» руководство страны и прятало на своих личных счетах.

Где же остальные 70 процентов? По некоторым данным, эти деньги в Украину так и не попали. Их раздерибанили между собой структуры, аффилированные с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард… В этом списке есть и другие известные фамилии. По сути, большую часть кредитов, которые предназначались народу Украины, эти персоны забрали себе в счет «процентов» за услуги лоббирования этих кредитов для нашей страны.

Какие последствия от этой международной афёры для Украины? Однозначно – очень серьезные. По факту, кредиты МВФ «освоили» Порошенко и Лагард, но возвращать эти миллионы вместе с процентами будут украинцы. Ведь по документам, деньги пошли на реформы и борьбу с коррупцией». (from-ua.com).

Сразу заметим, что упомянутое издание могло погнаться за сенсацией и опубликовать сработанный в России фейк. Как в таком случае должны действовать и наши власти, и представительство МВФ в Украине? Немедленно — в течении 24 часов — опровергнуть упомянутую информацию. А еще подать в суд на издание за распространение гнусной клеветы.

Что мы видим на самом деле? Полное молчание не только телевизора, но и основных Интернет-ресурсов Украины. В надежде, что уже МВФ удастся замять скандал. Впрочем, в понедельник 3 апреля, как обещают, нам все же «угрожает» не выданный 20 марта транш. Но пока в официальном Киеве бодро говорят о том, что если МВФ не даст миллиард, то мы и без него обойдемся. Что косвенно намекает: денег опять не дадут. Ибо несмотря на странную позицию посольства США в Киеве и касательно Украины, и касательно интересов Штатов (с теми же безобразиями касательно обслуживания российских ракет украинскими заводами и СЕГОДНЯ), до администрации Трампа кое-какие сведения по поводу художеств МВФ все же дойдут.

Напомним, что деньги, как видим, с 70-процентным «откатом», МВФ дает нам В ДОЛГ, и под процент. К тому же обставляет свои транши немыслимыми условиями, которые лишь содействуют геноциду украинцев. Чтобы нас не обвинили в эмоциональной оценке, только два заголовка «Украинской правды» от 30.03.2017 г.: «ООН: Близько 60% українців живуть за межею бідності»; «69% хворих займаються самолікуванням, не звертаючись до лікаря – дослідження». Это все, что нужно сказать и об экономической политике правительств Яценюка и Гройсмана, и о нашем Минздраве с г-жой Супрун во главе.

Да, не было заголовков по земле, которую МВФ настойчиво рекомендует окончательно и бесповоротно у украинцев отнять. И не только разрешением рынка земли, но и «комплексным решением задач». А именно: «оптимизацией» (закрытием школ и больниц) «децентрализацией» (один-два сельсовета на район — это надежный путь к «неперспективным» и вымершим селам), варварской вырубкой деревьев не только в Карпатах, но и в запорожской степи.

Ибо мы лишние на этой земле! И если даже какая-то информация о грабительских замашках вождей — наших и МВФ — где-то промелькнет, то ее тут же быстро или вовсе замолчат, или отодвинут в сторонку.

Кстати, в результате последних событий мы многое узнали о наших и властях, и друзьях. Кроме того, что воюющая Украина не выпускает ни патронов, ни снарядов («спасибо» Балаклее за информацию), она еще проиграла России Лондонский суд по «долгу Януковича». Поэтому мало, что мы полностью содержим войну против себя (это вскрыла блокада Донбасса), но теперь еще и заплатим Путину 3 млрд. долларов за оккупацию Крыма и ОРДЛО, и за наших убитых бойцов.

«Держава знищує країну, такого ще не бачив світ!» — написал недавно бывший главный редактор «Молоді України» и «Сільських вістей» Иван Бокий. Но не добавил, что этот самый світ (мир), встречает эту новость бурными продолжительными аплодисментами. Пока мы жуем сопли или, в лучшем случае, иногда сочувствуем хоть что-то делающим Савченко, Парасюку и Семенченко. Но чаще еще и плюем им вслед…

Поэтому все идет к тому, что за могилами наших предков, да и нашими тоже, ухаживать будут либо китайские «заробітчани» на некогда украинских землях, либо приехавшие в вышиванках на денек наши удачно сбежавшие за границу хлопцы и девчата. Чтобы любить Украину именно там…

Леонид Романовичев