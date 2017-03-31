Юные интеллектуалы из Запорожья будут представлять Украину на чемпионате Европы

На днях в Одессе прошел школьный чемпионат Украины по играм «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Своя игра».

Соревнования проходили отдельно в двух возрастных категориях: старшая – для учеников 10-11 классов и младшая – для учеников 9 классов и младше.

Всего в рамках чемпионата было разыграно 8 комплектов медалей, часть из которых досталась и запорожским интеллектуалам, которые были представлены четырьмя командами: в старшей возрастной категории – «Третий стул» (сборная ЗСШ №7 и коллегиума «Элинт») и «12 ножей в спину эволюции» (сборная ЗОШ №23, коллегиума «Элинт» и гимназии №31), в младшей возрастной категории – «Американская котика» (коллегиум «Элинт») и «Фортуна Вирго» (ЗОШ №23).

Призеры чемпионата получили дипломы, кубки, а также призы от партнера чемпионата интернет-супермаркета «Rozetka».

Команда «Третий стул» завоевала серебряную медаль в «Эрудит-квартете» и бронзовую медаль в «Что? Где? Когда?», команда «12 ножей в спину эволюции» заняла третье место в «Эрудит-квартете». В «Своей игре» в младшей возрастной категории третье место заняла ученица коллегиума «Элинт» Мария Коверда, а победителем в старшей возрастной категории стал ученик гимназии №31 Владислав Стоев.

Одним из достижений запорожских интеллектуалов стало и то, что команда «Третий стул» завоевала право участия в чемпионате Европы, который будет проходить в начале мая в Гомеле.

Хотя сам чемпионат уже прошел, запорожские школьники уже готовятся к следующему чемпионату. Запорожский клуб интеллектуальных игр проводит постоянные тренировки, которые проходят в Областном центре молодежи (ул. Патриотическая, 49) по субботам с 14:00 до 18:00.

Кроме того, более 10 лет проходит школьный чемпионат Запорожья по игре «Что? Где? Когда?». В этом году чемпионат проходит при поддержке департамента спорта, семьи и молодежи и украинской IT-компании «Roll’n’Code».