В Запорожье бойцы «Спас» начали лупить себя почем зря

Сегодня, 1 апреля, в Запорожье состоялось открытие Чемпионата Украины по рукопашному бою «Спас». Официально этот вид единоборства был признан видом спорта в 2007 году.

За призы чемпионата приехали побороться около150 спортсменов из разных городов Украины: Киева, Днепра, Луцка, Ровно, Харькова, Запорожья и области. Во время соревнования участники имеют возможность, выполнив определенные нормативы, получить звание мастера спорта по рукопашному бою «Спас».

— Для Запорожья Спас – это уникальное явление. Это не только вид спорта, это целая культура, образ жизни. Мы рады приветствовать участников соревнований из разных городов Украины и пусть победит сильнейший, — сказал заместитель горголовы Анатолий Пустоваров.