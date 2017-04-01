В Запорожье воришки изобрели необычный способ хищения меди с завода (ФОТО)

Забравшись на крышу цеха завода и проделав дыру в техническом окне, злодеи с помощью веревки и гака, вытаскивали мотки медного провода.

По информации пресс-службы патрульной службы Запорожья, экипажу инспекторов поступил вызов: кража с завода на улице Новостроек, что в Хортицком районе Запорожья. На месте происшествия инспекторов ждал начальник охраны предприятия, который сообщил, что в последнее время с завода постоянно воруют кабели и металл.

Затем он прямо указал на мужчину, которого подозревают в краже. Дескать, попался во время попытки вытащить медь. Дело было так: в ходе отработки территории на крыше завода, стражи порядка обнаружили отверстие, в которое свисала веревка, рядом находились инструменты, два рюкзака и моток меди. Но главное, двух убегавших мужчин. Одного задержали, а второй — сбежал.

Воришка объяснил, что инициатором кражи стал его товарищ. Он предложил подзаработать, похитив медь с завода. Они изобрели способ хищения, но попались. Кстати, хоть вор и не залезал внутрь цеха, судить его будут по ч.3 ст. 185 УК «Кража с проникновением». Санкция ч.3 статьи — суровая: до 6 лет лишения свободы.