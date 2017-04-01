В Запорожье прикрыли подпольный заводик, который травил людей (ФОТО)

Фальсифицированный алкоголь попадал в руки и рты алчущих хмельного опьянения людей, поскольку разоблаченные бутлегеры наладили сбыт алкоотравы в магазины города и области.

Во время обысков жилых помещений, переоборудованных под подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата, изъято 1,3 тысячи литров незаконно изготовленного спиртного, 8460 литров спирта и оборудование для изготовления «элитных напитков».

Досудебное расследование по ч.3 статьи 204 УК «Незаконное изготовление алкогольных напитков из некачественного сырья, которые создают угрозу для жизни и здоровья людей» продолжают проводить сотрудники госфискальной службы. Организаторам «бизнеса» грозит от 5 до 10 лет.