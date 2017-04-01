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Запорожские патологоанатомы выяснили причину смерти птицы

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Valeriy
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Вчера, 31 марта, в Запорожском центральном парке культуры и отдыха «Дубовая Роща» умер лебедь.

По информации пресс-службы мэрии Запорожья, как показало вскрытие – причиной смерти птицы стала сильная травма тупым предметом в грудную клетку.

Как оказалось, травмированную птицу на берегу озера работники парка «Дубовая Роща» заметили вчера вечером и сразу отнесли ее хозяйственные помещения, ночью она умерла.

Работники парка позвонили в Госпродпотребслужбу, после чего в Дубовку приехали представители Запорожской городской государственной лечебницы ветеринарной медицины, которые констатировали смерть птицы.

Специалисты провели вскрытие погибшего лебедя, и взяли все необходимые анализы. Как стало ясно уже при вскрытии – у лебедя на груди был большой кровоподтек, который мог появиться только в результате сильного удара тупым предметом. Официальная причина смерти птицы: «Ушиб грудной клетки с кровоизлиянием в брюшную полость и многочисленными гематомами». В настоящий момент погибшая птица находится в Запорожской областной лаборатории ветеринарной медицины.

Сейчас в парке «Дубовая Роща» осталось три лебедя.

Напомним, 5 августа 2016 года в «Дубовой Роще» в большой пруд выпустили три белых лебедя, которых парку подарили спонсоры. Новые «жильцы» тогда составили компанию оставшемуся лебедю Мартину.

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