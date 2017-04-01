Запорожский селянин допился до «белочки» и сунул голову в петлю

На днях в селе Матвеевка Вольнянского района 41-летнего мужчину домочадцы сумели вытащить из петли.

Как сообщил Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи», медики откачали неуравновешенного человека. А потом отвезли в местную райбольницу, где селянину поставили диагноз: психическое расстройство вследствие неумеренного употребления алкоголя.

Говоря проще, запой, переросший в белую горячку, «белочку» по-народному. Видимо, она и приказала мужчине засунуть голову в петлю.