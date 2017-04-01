Запорожское предприятие изготовило для армии современное оружие

По заказу Министерства обороны Украины «Научно-производственный комплекс «ИСКРА» из Запорожья изготовил новейшую радиолокационную станцию 79К6.

«Радиолокационная станция 79К6 является трехкоординатной РЛС кругового обзора, предназначенная для работы в условиях наличия помех естественного и умышленного типа. РЛС построена на базе цифровой фазированной решетки и имеет 12 независимых приемных лучей, обеспечивающих обнаружение воздушных объектов в угломестном секторе до 55 градусов. Одной из ключевых особенностей данной РЛС является высокая средняя мощность излучаемого сигнала — 6 кВт, достигаемая за счет применения современного многолучевого клистронного передатчика. Такое значение более чем в три раза превосходит значение средней мощности современной транзисторной РЛС. При этом благодаря более высокому КПД, расходуется та же мощность. А высокая стабильность передающей системы в сочетании с высокой частотой повторения зондирующих импульсов позволяют эффективно подавлять пассивные помехи и обнаруживать цели с малыми радиальными скоростями», − заявила пресс-службы предприятия.

Современная высокоэффективная РЛС 79К6 разработана для использования как часть зенитных ракетных войск по выдаче данных о цели на ЗРК, а также как информационное звено с военно-воздушными целями и подразделениями ПВО по обеспечению безопасности полетов.