Мэр Запорожья сделал «ата-та» работникам электротранспорта города

Как уже сообщал «Верже», один из случаев произошёл 25 марта, когда у троллейбуса на ходу отпало колесо. По информации руководства КП «Запорожэлектротранс», это произошло из-за разрушения подшипника. Мастер предприятия, который проверял техническое состояние троллейбуса, сделал это некачественно, не проведя необходимую работу по проверке ходовой части в полном объёме. Мастеру объявлен выговор, директору троллейбусного депо вынесено предупреждение.

Причиной же возгорания трамвая, которое случилось 27 марта, по предварительным данным, стало короткое замыкание основного силового высоковольтного кабеля в вагоне. Это могло случиться из-за частичного разрушения изоляции.

— Это говорит о безалаберном отношении к своим должностным обязанностям, отсутствии надлежащего контроля технической службы за состоянием трамваев и троллейбусов. Если произошло замыкание или оторвалось колесо, то это значит, что никто не проверял состояние проводки, ходовой части. При этом это не единственные подобные случаи за последнее время. Сейчас продолжается проверка, по результатам которой и будут сделаны все необходимые выводы, — заявил Владимир Буряк.

Отметим, «Запорожэлектротранс» постоянно закупает запасные части за свои средства, помогает предприятию и городской бюджет. Однако необходимые работы на этих трамвае и троллейбусе своевременно проведены не были.

— Если трамвай исчерпал срок эксплуатации, то почему его выпустили на линию без проведения ремонтных работ? Сейчас на предприятии говорят об усилении контроля. Неужели для того, чтобы это сделать, нужно было ждать ЧП? — отметил Владимир Буряк, цитирует своего патрона пресс-служба.

Своей вины как головы города Владимир Буряк не обозначил.