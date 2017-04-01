Свыше сотни жителей Запорожья обратились к врачам с неприличной бедой

За неделю заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Запорожье составила 116 случаев, из них 49,1% составляют дети.

Как сообщил заведующий Запорожским горотделом ГУ «Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Владимир Хомутов, заболеваемость ОКИ среди организованных детей на 27,5% выше уровня прошлой недели — зарегистрировано 29 случаев.

«В 98% случаев ОКИ факторами передачи стали продукты питания. Основными из них являются молочная продукция – 32,3% (31 случай), мясная продукция – 23,7% (23 случая). В 20% случаев заболеваний ОКИ, некачественные продукты приобретались в местах стихийной торговли», — заявил Хомутов.

Однако, в основном, ОКИ у запорожцев связаны с употреблением продуктов питания, у которых нарушены правила приготовления или хранения в домашних условиях — 65 случаев.