Ушлый запорожец пытался выжать из захваченной земли все соки

Жителя Запорожской области, незаконно захватившего пашню, начали судить за преступление.

Запорожская прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 197-1 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что житель Запорожского района самовольно занял и засеял сельскохозяйственными культурами земельный участок, находящийся в пользовании одного из коммунальных учреждений Запорожского облсовета.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, этим деянием коммунальному учреждению нанесен материальный ущерб почти на 200 тысяч гривен.

Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Запорожский райсуд области.