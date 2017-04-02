В Запорожье из-за пожара у мэрии выгорели две квартиры (ВИДЕО, ФОТО)

В квартире пятиэтажки на улице Южноукраинская, расположенной возле здания мэрии Запорожья, загорелась квартира. Увы, огонь быстро перебросился на квартиру, которая находится на втором этаже.

На место ЧП приехали несколько машин спасателей, машина «скорой» и патрульные, которые перекрыли дорогу.

Около часа движение было запрещено, чтобы не мешать пожарным тушить огонь. Да, и небезопасно было.

Причина пожара пока неизвестна. Пострадало и помещение кафе.

фото и видео Марины Галич