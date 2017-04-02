В УКРОПе обвинили НАПК в давлении на непарламентские партии

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) превращается в инструмент борьбы с оппонентами власти. Об этом сказано в заявлении партии УКРОП, обнародованном на официальном сайте политической силы.

В «Украинском объединении патриотов» подчеркнули, что НАПК не смогло обеспечить нормальную работу системы для подачи электронных деклараций и оперативно проверить уже заполненные отчеты чиновников и политиков. Вместо этого агентство направило свои усилия на внепарламентские политические партии, чтобы зачистить политическое поле от оппозиционных сил. Нацагентство наказывает партии за незначительные ошибки в отчетах и требует выполнять свои решения, которые противоречат украинскому законодательству.

«Вместе с тем НАПК не находит времени, чтобы изучить прозрачность финансирования провластных парламентских партий и расходование ими сотен миллионов гривен из государственного бюджета», – отмечается в заявлении.

В УКРОПе также подчеркнули, что НАПК обвинило партию в «незаконном» приеме членских взносов, а Печерский суд постановил конфисковать 469 тыс. грн средств, добровольно внесенных ее членами в пользу политсилы. В НАПК поспешили объявить об изъятии этих средств, несмотря на то что решение суда не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционной инстанции. Кроме того, в УКРОПе обратили внимание на то, что по состоянию на начало июля 2016 года, когда политсила принимала членские взносы через партийную кассу, а не через банковские учреждения, как того требовал новый порядок, переводить средства через банки просто не было возможности. Дело в том, что НАПК несвоевременно утвердило своим решением бланк заявления, которое следует подавать вместе с платежным документом при оплате членских взносов, поэтому банки такие пожертвования просто не принимали.

Законность действий УКРОПа подтвердили выводы внутреннего и внешнего аудита. Несмотря на это, на его членов, которые делали взносы в июле прошлого года, сейчас оказывается давление, а сама партия вынуждена отстаивать свои интересы в судах.

«Следовательно, заявления НАПК относительно «нарушений» в работе партии, которую независимые эксперты недавно признали одним из лидеров среди внепарламентских политсил по критерию «подотчетность», мы считаем не чем иным, как попыткой оказать давление на оппозиционную партию, а также желанием оправдать собственное существование и отвлечь внимание от серьезных провалов в деятельности агентства», – подытоживается в документе.