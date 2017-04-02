Геннадий Фукс: «Исполнительная власть Запорожья не реализует структурных изменений, соответствующих стандартам ЕС, ни в одной отрасли городского хозяйства»

Депутат Запорожского городского совета от фракции «Батьківщина» Геннадий Фукс считает, что по прошествии полутора лет пребывания у руля управления областного центра команды Владимира Буряка, а также «заводского» большинства в горсовете никаких серьезных структурных и качественных изменений в ЖКХ, здравоохранении, экологии и других жизненно важных сферах, которые присущи современному европейскому городу, не происходит. Среди причин такого процесса Геннадий Фукс отмечает: отсутствие стратегического планирования развития города, ошибки в кадровых назначениях, непрозрачность при принятии бюджетных и хозяйственных вопросов, низкий профессиональный уровень многих руководителей новой команды, нежелание реально очистить городскую власть от чиновников, некогда работавших на так званый «золотой офис». Все это привело к тому, что годами нерешенные вопросы функционирования того же ЖКХ лишь усугубляются, доставляя жителям Запорожья все больше проблем

– Вы активно выступаете за прозрачность хозяйственной деятельности сферы ЖКХ Запорожья. Были инициатором создания комиссии по проверке Концерна «Городские тепловые сети» и КП «Водоканал»…

– Начну с того, что депутаты на сегодня так и не получили реальных результатов аудита коммунальных предприятий, который якобы провела нынешняя исполнительная власть Запорожья. Все больше этот шаг смахивает на пиар­ход. При этом уже прошло 1,5 года пребывания у власти новой команды. Потому мы хотим знать, что же изменилось при новом руководстве на этих стратегических предприятиях. Хотим получить ответ на вопрос: «Почему мы продолжаем выделять громадные суммы из бюджета для поддержания хозяйственной деятельности этих КП?». Ведь лишь в прошлом году «ГТС» получил 180 миллионов гривен помощи от города. В бюджете 2017 года заложена сумма уже 380 миллионов. При этом Концерн «ГТС» должен «Нефтегазу» миллиард гривен, а население от этой суммы должно предприятию лишь половину. Куда же делись несколько сот миллионов? Поэтому и была создана временная депутатская комиссия, которой предстоит расследовать данный факт.

– Со стороны складывается ощущение, что «заводское большинство» горсовета не очень радостно воспринимает такое развитие событий?

– Это действительно так. Четыре демократические фракции горсовета выступили инициаторами проверки этих коммунальных предприятий. Однако, как известно, в горсовете Запорожья образовалось так называемое «заводское» большинство, принимающее решения, только лишь исходя из собственного видения. Все наши инициативы воспринимаются в штыки. Демократические фракции со своей стороны хотят, чтобы решения в Запорожье принимались прозрачно и открыто. Чего команда Владимира Буряка не демонстрирует. Взять ту же кадровую политику. Не было проведено ни одного открытого конкурса по назначению того или иного руководителя. Я считаю, что это вредит городу. Относительно создания комиссии, то «заводское большинство» сделало все, чтобы отказать в принятии этого решения, однако на последней сессии вынуждено было согласиться с нами. Согласно проекту решения комиссии сроком на три месяца получают полный доступ к финансово­хозяйственной документации предприятий. Если нам не будут чинить препятствий, то на июньском сессионном заседании мы озвучим результаты проверок.

– Насколько эффективно, на ваш взгляд, используются бюджетные средства города?

– Владимир Буряк привел в мэрию много новых людей, к сожалению, они оказались не готовы к существующим законодательным нормам, на основе которых действует местное самоуправление. Плюс, как я уже отметил, сказался низкий профессиональный уровень многих из них. Все это привело к тому, что, например, за прошлый год Запорожье не успело освоить 450 миллионов гривен. Это – громадная сумма, с помощью которой можно было много полезного сделать для Запорожья и его жителей. Особенно это касается управления капитального строительства. К слову, в наших планах – провести проверку и этого предприятия.

– На ваш взгляд, почему сложилась такая ситуация?

– Нынешней власти надо было пойти по пути не монополизации власти, а налаживания диалога с политическими оппонентами, в том числе и с фракцией «Батьківщина», которую я представляю. Дать возможность открытой, публичной работы вместе с демократическими фракциями во благо города и его жителей. А так мы имеем назначения на важные посты по принципу кумовства и дружбы. С моей точки зрения, это совершенно неправильно и попросту вредит нашему городу. У меня были определенные надежды, что нынешняя новая команда хотя бы почистит старые кадры. Однако и этого в большей степени не произошло. Тот же начальник управления экологической безопасности Запорожского горсовета Глеб Золотарев уже давно дискредитировал себя на своем посту отсутствием реальных изменений в экологии города. Однако Владимир Буряк продолжает и дальше опираться на такие кадры.

– Вы затронули еще один проблемный вопрос для Запорожья – экологический. Промышленные выбросы, чем дальше, тем больше не дают нормально жить людям. При этом представители крупнейших загрязнителей ведут себя так, вроде бы ничего особенного не происходит. В ближайшее время стоит ожидать качественных изменений в этом направлении?

– Мои ожидания связаны с изменением экологической законодательной политики правительства Украины в сторону внедрения европейского экологического законодательства. Мы можем и дальше писать любые эко­программы, пускай даже самые лучшие, но они не будут выполняться по одной простой причине – нынешние законы позволяют промышленным предприятиям избегать реального наказания за его нарушение и отсутствие реального эко­контроля. Попросту говоря, они ничего не боятся и ведут себя так, как им это позволяют. К сожалению, мы ограничены на местном уровне рычагами влияния в этом отношении. Самое главное сегодня, а именно разрешения на выбросы, согласовывают в столице, в которой не видят наших с вами экологических проблем. Здесь возникает еще одна проблема – недостаточная активность гражданского общества, которое не использует всех рычагов влияния как на власть, так и на владельцев промышленных гигантов. О чем говорить, если Запорожье не смогло собрать 25 тысяч подписей для подачи эко­петиции. Со своей стороны могу сказать, что в прошлом году я выступил инициатором принятия обращения к Верховной Раде относительно изменений в законодательстве страны по нормам стран ЕС (депутаты поддержали этот документ на очередной сессии в ноябре 2016 года, – авт.). Я считаю, только этот шаг позволит реально защитить нас с вами от нарушителей и уменьшит вредные выбросы.

– В конце нашего разговора не могу не затронуть политическую тему – судьба памятника Ленину. Складывается такое ощущение, что нынешняя городская власть всячески пытается сохранить эту груду железа. На ваш взгляд, зачем Владимир Буряк идет на обострение в этом отношении?

– Просто запорожская исполнительная власть и заводское большинство горсовета хотят быть хорошими для части своих избирателей. Потому всячески пытаются сохранить этот памятник в любом месте Запорожья. И, насколько я знаю, они настроены очень серьезно. Причем скажу даже больше: и этим сохраняется угроза возвращения Ленина на его старое место.

Роман Сергеев