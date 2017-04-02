Житель Запорожья «спеленал» воришку, охотившегося на металл

Пока хозяева частного дома отсутствовали, злодей проник на территорию домовладения и похитил металлические изделия, но был задержан родственником потерпевшего.

В полицию поступило сообщение о том, что на территории домовладения по улице Михаила Коцюбинского, расположенного в Днепровском районе, задержали вора.

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, на место происшествия были направлены работники патрульной полиции. Они увидели, что гражданин удерживал неизвестного мужчину.

Выяснилось, что воришка проник на территорию домовладения, похитил металлические изделия и уже собирался бежать. В это время к хозяевам дома приехал родственник, который стал свидетелем, как незнакомец через забор перекинул металл.

Мужчина приблизился к злоумышленнику, а тот бросился наутек. Однако не растерявшись, злодея он задержал и удерживал до приезда полиции.

Правонарушитель — 47-летний житель Запорожья направлен в изолятор временного содержания. Интересен тот факт, что злоумышленник в настоящее время находится на испытательном сроке — он только в августе 2016 года был осужден Хортицким районным судом Запорожья за совершение корыстного преступления. За кражу с проникновением ему грозит до шести лет лишения свободы.