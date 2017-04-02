Запорожанка хотела осчастливить мужа, но попала в ИВС

Оперативники задержали жительницу Мелитополя, которая пыталась передать своему арестованному мужу наркотик, спрятанный в хлебе.

По информации Нацполиции в Запорожской области, при осмотре продуктов питания, принесенных 31-летней в ИВС гражданкой для передачи мужу, в хлебобулочном изделии обнаружили шприц.

В этом шприце была жидкость темно-коричневого цвета со специфическим запахом — наркотическое средство «Ацетилированный опий», как потом оказалось.

Правонарушительницу задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.307 УК «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств».