Домой Новости Запорожанка хотела осчастливить мужа, но попала в ИВС

Запорожанка хотела осчастливить мужа, но попала в ИВС

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Valeriy
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Оперативники задержали жительницу Мелитополя, которая пыталась передать своему арестованному мужу наркотик, спрятанный в хлебе.

По информации Нацполиции в Запорожской области, при осмотре продуктов питания, принесенных 31-летней в ИВС гражданкой для передачи мужу, в хлебобулочном изделии обнаружили шприц.

В этом шприце была жидкость темно-коричневого цвета со специфическим запахом — наркотическое средство «Ацетилированный опий», как потом оказалось.

Правонарушительницу задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.307 УК «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств».

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