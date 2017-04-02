Запорожские пенсионеры не будут получать выплаты в российских банках

Такое изменение связано с Указом Президента Украины и решением СНБО, согласно которому государственные средства больше не могут размещаться в российских финансовых структурах. К ним относятся «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ Банк».

С 1 апреля украинские пенсионеры (клиенты указанных выше банков) будут получать деньги в отделениях «Укрпочты» по месту регистрации (прописки). Об этом сообщает пресс-­служба Пенсионного фонда. Даты выплат останутся прежними. Карточки клиентов упомянутых финансовых структур не заблокированы, ими можно рассчитываться и снимать деньги в банкоматах.

Если пенсионер не хочет или не может ходить за пенсией на почту, он должен обратиться в районное управление ПФ по месту жительства и переоформить получение пенсии в украинском банке по карточке. Можно также написать заявление, чтобы почтальон приносил пенсию домой.

По подсчетам экспертов, пенсионные выплаты в российских банках на сегодняшний день получают около 7% пенсионеров.