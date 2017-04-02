Коммунальный ужас Запорожья: потолок упал на голову

Жительницу Запорожья чуть не убил потолок в собственной квартире. Инцидент произошел на прошлой неделе ночью по адресу: ул. Независимой Украины, 31. Трагедии удалось избежать чудом: тяжелые куски штукатурки упали на ноги Тамары Абрасимовой — у женщины остались синяки и ссадины

Без крыши над головой

Тамара Абрасимова проживает на последнем этаже четырехэтажного так называемого «круглого дома». После случившегося она боится заходить в комнату и наотрез отказывается там жить.

Во время беседы с нами Тамара Васильевна все еще находилась в шоковом состоянии. Ту злополучную ночь, когда на нее упал потолок, женщина вспоминает со слезами на глазах.

— С вечера я заснула, но поскольку у меня чуткий сон, проснулась посреди ночи, потому что в углу что­то начало трещать. Думала, сыплется штукатурка или обои отстают. Потом трещать стало в другом углу. Я встала, включила свет, дабы посмотреть, в чем дело. Моя собака начала лаять на стену. На шум вышла дочка из соседней комнаты. Мы обе посмотрели, но ничего подозрительного не увидели и легли спать дальше. Уснуть я больше не смогла. Треск в комнате усиливался. Лежу, глаза закрыты, и только слышу: «Ш­ш­ш­ш». Думаю: «Боже, наверное, обои все отлетают». Только хотела встать с кровати, открываю глаза, а прямо надо мной в нескольких сантиметрах висит потолок. На край кровати упала люстра. Дочка прибежала ко мне в спальню, стащила с меня обрушившийся потолок и кричит: «Мама, ты жива?». А я не знаю, что ответить. Быстро выскочила из комнаты, — рассказывает Тамара Абрасимова.



О причинах обрушения и гадать не приходится. Угол комнаты — сплошная чернота от грибка. В доме уже много лет протекает кровля. Спальня Тамары Абрасимовой после случившегося напоминает заброшенный чердак — повсюду валяются куски разбившейся люстры, с потолка свисает проводка. В квартире стоит жуткий запах сырости.

— Мы многократно ходили с жалобами к нашему бывшему начальнику ПРЭЖО Рябко. Все, что он сказал: покупайте материалы и делайте, а я вам пришлю мастеров. Нам еще Кальцев говорил, что наш дом стоит в очереди на ремонт кровли. Постоянно все твердили: ждите, придет и ваша очередь! И вот мы дождались очередного обрушения кровли, — говорит Тамара Васильевна.

Обрушившийся потолок в уникальном доме ­ далеко не первое ЧП. В июле 2016 года об обрушениях на этом объекте мы уже писали. Четырехэтажное здание было построено в 1938 году. Круглый дом пережил войну, а вот из­за коммунальной халатности он рушится. По словам жильцов, с 1973 года в доме не делался ремонт, крыша течет, а на несущих стенах образовываются трещины.

С чего все начиналось

Одна из бывших жительниц «круглого дома» вспоминает, что крыша протекала еще с середины 80­х годов. Уже тогда на стенах был грибок. Естественно, более чем за 30 лет ситуация усугубилась. В конце осени 2014 года наконец­то КП «Управление капитального строительства» начало ремонт крыши. До наступления зимы они успели отремонтировать три подъезда и прекратили работы из­за погодных условий. В 2015 году коммунальщики вновь взялись за ремонт.



Рабочие КП «УКС» как раз доделывали ремонт крыши над 7­м подъездом, когда в 4 подъезде в квартире №32 на последнем этаже обрушилось чердачное перекрытие. После обрушения «УКС», не убрав после себя строительный мусор, быстренько свернул все работы. И на этой стадии ремонт крыши был прекращен.

— С лета 2015 года и до апреля 2016 года ­ никаких телодвижений. Никто к нам не приходил. Весной 2016 года мы увидели, что наш дом включен в титульный список выборочного ремонта. По бумаге увидели, что он включен, но к нам опять­таки никто не пришел, — рассказывает жительница дома Татьяна Зайцева.

В марте 2016 года жильцы решили объединиться в ОСМД. И первый абсолютно естественный вопрос: что делать с кровлей? Ведь во время непогоды жители последних этажей ставят ведра, застилают крышу клеенкой. Чердак и крыша в плачевном состоянии не по вине жильцов. Тогда начальник отдела обеспечения развития жилищного хозяйства Департамента жилищно­коммунального хозяйства городского совета Яна Калинина заверила жильцов, что кровлю отремонтируют:

— Мы обратились в департамент ЖКХ, и нас заверили, что есть городская программа, согласно которой выделяются средства на ремонт крыши, лифтов, коммуникаций. В департаменте сказали: «Крыша вас не должна волновать, город начал ее чинить, город и закончит ремонт». Мы успокоились. Я так понимаю, если говорят, значит, нужно верить людям. А теперь получается, что это должно делать ОСМД за свой счет? — рассказала одна из жительниц дома.

А что же власти?

Приступить к решению проблемы в «круглом доме» решились только после того, как на голову женщины упал потолок. До этого председатель ОСМД Татьяна Зайцева ходила на постоянную комиссию по жизнеобеспечению, как на работу, но все безрезультатно.

На очередном заседании комиссии депутаты обсудили проблему вышеуказанного дома. Председатель комиссии по жизнеобеспечению Олег Адаманов сказал следующее:

— Ситуация критическая, решать проблему нужно оперативно. То, что такие дома ушли в ОСМД, — это факт. Есть положение, если дом переходит в управление, значит, управитель берет на себя ответственность за него. Колхоз ­ дело сугубо добровольное: захотели перейти — перешли!



Здесь стоит вспомнить, как еще год назад городские власти, мягко говоря, уговаривали запорожцев брать дома в свое управление. Обещали, что в беде их не бросят и продолжат ремонтировать жилой фонд. Вот и результат. Как говорится, «дореформировались». Аварийный дом городская власть без зазрения совести передала в управление жильцам, а вместе с этим хочет переложить на их плечи и ремонт кровли и фасадного перекрытия.

Все на той же комиссии директор Департамента по управлению ЖКХ Запорожского городского совета Сергей Полевой высказал свое негодование:

— Я об этом инциденте узнал абсолютно случайно. Утром выехал на место. Оказывается, там уже побывали телевидение и другие представители СМИ. У меня простой вопрос: нельзя было сначала в департамент сообщить?

— Нельзя, — ответила Татьяна Зайцева. — 27 февраля мы вам отправили письмо, ответа до сих пор нет!

После замечания одного из членов комиссии Полевой начал говорить по сути дела и озвучивать пути решения. Итак:

— На сегодня чердачное перекрытие выглядит так — обычные железнодорожные рельсы подшиты деревянной обрешеткой, сверху насыпано 30 сантиметров доменного шлака, который за 80 лет слежался до состояния бетона. НИИСК признал, что чердачное перекрытие и крыша находятся в аварийном состоянии. На эти работы согласно проектно­сметной документации должно уйти 6 миллионов 700 тысяч гривен. С 2014 года остались не освоенные деньги — 2 миллиона 160 тысяч гривен. Они до сих пор числятся в титуле на этот дом. Но к жильцам перейдет меньшая сумма, за 2 проекта по ремонту дома мы заплатили чуть больше полумиллиона гривен, — сказал Сергей Полевой.

Где искать оставшуюся сумму ­ более 5 миллионов гривен ­ в горсовете думали долго. По закону, ремонтировать дом, который забран в управление ОСМД, за городские средства нельзя. В итоге решение приняли уже на исполкоме — будут перераспределены денежные средства внутри бюджета. ОСМД на ул. Независимой Украины, 31 в результате получит определенную сумму, для того чтобы данное объединение совладельцев могло провести торги и продолжить начатый ремонт.

— Дальше за счет городского бюджета завершим капремонт. На одной из сессий было обращение депутатов о том, чтобы городской глава взял на контроль данный объект. По моему поручению были выполнены проектные работы. Стоимость капремонта для жильцов дома неподъемная. Сегодня проект мы оплачиваем, остаток для начала работ отдаем. И на следующую сессию будем выносить проект решения, чтобы завершить работы в полном объеме, — сказал на заседании исполкома городской голова Владимир Буряк.



При самых оптимистичных прогнозах ремонт чердачного перекрытия и кровли начнется в конце лета: необходимо пройти тендерную процедуру, найти подрядчика. Кто возместит ущерб жильцам 3 пострадавших квартир, неизвестно. В «круглом доме» есть еще одна проблема — ремонт фасада здания. По словам директора Департамента по управлению ЖКХ Сергея Полевого, этим вопросом они также занимаются. Проект находится в работе. Он предусматривает ремонт фасада, балконов, отмосток, цоколя дома. Ожидается, что этот проект будет готов в конце апреля.

Впрочем, подобные обещания жильцы дома на улице Независимой Украины, 31 слышат третий год подряд. Но дальше слов пока дело не пошло. Остается только надеяться, что уникальный дом выстоит и эту войну ­ войну с чиновниками и коммунальными службами.

Яна ПЕТРОВА