Москва списывает разбитое на Донбассе вооружение, путем «утилизации» (ВИДЕО)

Минобороны РФ запланировало сверхмасштабную утилизацию вооружений, чтобы в ней «похоронить» тысячи единиц техники и вооружения, а также миллионы боеприпасов.

«Мы всё гадали, каким макаром Путин будет списывать тысячи единиц вооружения и военной техники, переброшенных за три года на Донбасс.

Ведь данные о запасах оружия в России есть в международной отчетности – эти данные передавались международному сообществу, когда РФ еще корчила из себя цивилизованное государство.

Кремль нашел выход. Минобороны РФ запланировало сверхмасштабную утилизацию вооружений. Как указано в пояснительной записке к проекту изменений в Указ президента РФ № 775, до 2021 г запланировано утилизировать, кроме прочего:

— 9,9 тыс. единиц бронетанковой техники,

— 21,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения,

— 7 млн единиц стрелкового оружия,

— 150 млн. единиц боеприпасов», — заявил военный обозреватель Дмитрий Тымчук.

Не вызывает сомнений, что немалая часть этих вооружений и боеприпасов уже «утилизированы» или запланированы к «утилизации» на Донбассе. Можем оценить размах российских кровососов.