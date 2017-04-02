Украина: сдвиг к радикализму как верный путь к политической изоляции

За последнее время стала заметно проявляться одна небезопасная тенденция ­ Украина вступила в полосу изоляции в мире.

Пока об этом свидетельствуют отдельные сигналы, но они поступают каждый раз как ответ на неразумные действия украинской власти. МВФ притормозил выделение четвертого транша для Украины, значение которого никто уже не скрывает. Кредит срочно необходим ввиду огромной «дыры» в бюджете, традиционных налоговых недопоступлений и традиционной нехватки денег.

В этом событии кроются два грустных вывода – деньги МВФ тратятся у нас не столько на реформы, сколько на выживание и уплату процентов, и сейчас выживание оказалось под большим вопросом. Даже оптимистично настроенные экономисты прогнозируют падение гривны за соотношение 1 доллар за 30 грн. и скачок инфляции до 20%

Второй вывод – МВФ не готов сотрудничать со страной, в которой побеждает радикализм. Президент возложил вину на организаторов блокады, которые своими действиями заставили МВФ отвернуться от Украины. Это верно лишь наполовину, т.к. власть подхватила по сути блокаду, и именно наша власть вызвала недоумение МВФ и всего мира. Недоумение объясняется тем, что для всех международных институтов ДНР и ЛНР непризнанные, но отнюдь не террористические республики, с которыми Украина должна договариваться и возвращать под свою юрисдикцию и политическую систему.

По крайней мере, для всего мира ситуация выглядит, как отказ украинской власти от их возвращения и подталкивание их к дальнейшему сепаратизму и радикальным действиям типа национализации украинских предприятий на подконтрольных боевикам территориях.

Затем появилось сообщение о приостановке Россией денежных переводов в Украину, имеется в виду доходов работающих там украинцев, которые не только кормят ими свои семьи, но и пополняют украинский бюджет. Это стало ответом России на атаку наших патриотов на российские банки, которая в очередной раз нанесла вред не столько России, сколько украинской экономике. Дело в том, что «Сбербанк» ­ самый крупный и надежный государственный банк России, который обеспечивал крупные денежные операции и инвестиции в Украину. В этом банке имели вклады и простые украинцы, и теперь эти вклады оказались под угрозой невозвращения, а большой приток денег в Украину был остановлен. Украинская власть даже не нашла в себе силы осудить на словах эти действия патриотов, а для международных финансово­кредитных организаций это стало очередным сигналом об опасности и ненадежности Украины для иностранных инвестиций.

Создается впечатление, что украинская власть теряет контроль за ситуацией и не способна даже на осторожные шаги по защите своего суверенитета, опасность которому создают изнутри собственные патриоты. Кстати, их радикализм может начать превращаться в экстремизм из­за понимания, что власть стала их заложником и будет и далее плясать под их дудку. Но международные институты никогда не будут плясать под их дудку, а начнут отдаляться от Украины. И кому, скажите, от этого станет лучше?

Еще один повод к недоумению появился, когда Украина запретила въезд на свою территорию певице, выбранной комиссией «Евровидения» для участия в этом конкурсе от России. Запрет был связан с ее участием в концерте на территории Крыма. Но ведь речь идет в данном случае не о политике и не об экономике, а о культуре, песне, художественном мастерстве, не связанных с политикой никаким боком. Мировые лидеры вновь сдержанно удивились решению украинской власти, а я думаю, что те актеры, певцы и другие мастера культуры в России, которые искренне поддерживали Украину и выражали протест против действий В. Путина, теперь отвернутся от Украины, и оппозиционное пространство в России значительно сократится.

Давайте хотя бы культуру отделим от радикальной политики и будем оценивать ее не по политическим, а художественно­эстетическим критериям. Мы уже потеряли значительное число собственных мастеров культуры, которые уехали из страны, спасаясь от радикализма и ненависти и понимая, что у них нет защиты в условиях дрейфа власти к риску.

Но справедливости ради надо сказать, что этот дрейф в ряде случаев тоже выглядит как вынужденный и ответный. Очередное резонансное убийство бывшего депутат Госдумы от Компартии Д. Вороненкова в центре Киева опять взорвало политическую обстановку в стране. На волне произошедшего опять громко зазвучали негативные эмоции и призывы разорвать все отношения с РФ. Российский след в резонансном убийстве вроде бы очевиден, хотя следствие должно быть крайне скрупулезным, и доказательства в причастности российских спецслужб к убийству должны быть предельно убедительными. Пока таких доказательств по убийству П. Шеремета не нашли, и грозные обвинения остаются пустым звуком, по крайней мере, для мировой общественности. Любой криминал или убийства чудовищны и непростительны, но голословные обвинения не являются доказательствами, а главное – они не имеют отношения к политическим и экономическим связям и отношениям. Сегодня Европа задыхается от беженцев, но не разрывает отношения со странами мусульманского мира. И даже подозрения в причастности некоторых исламских правительств к террористической деятельности не являются поводом к непродуманным шагам. Причастность должна быть доказана, а экономическая выгода не должна быть потеряна. Политика должна быть гибкой, маневренной, а сдвиг к риску доказывает лишь растерянность и панику власти. А кто захочет иметь дело с паникующими и непредсказуемыми партнерами?

Татьяна НИКОЛАЕВА