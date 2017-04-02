Школа Украины: бездушное сегодня кует бесчеловечное завтра — Романовичев

25 марта 1987 года в Советском Союзе взорвалась информационная бомба. Нет, вы не путайте — Чернобыль бабахнул годом ранее, а в марте 1987­-го в среде образованных людей только и разговоров было, что о статье в «Литературной газете» «Школа с уклоном в будущее». Профессор МГУ, лауреат Ленинской премии, доктор физико­математических наук Михаил Постников доказал, что учить математику в школе не то что нельзя, но и вредно. Как и физику, химию и другие базовые науки

Не тому у нас учат…

Тут заметим, что за все в Украине, в т.ч. и за то, что экономика до сих пор не переведена на военные рельсы, отвечает главное (по нынешней Конституции) должностное лицо — премьер. Т.е. выпускник уже украинского вуза Яценюк (до апредя 2016­го), а ныне — выпускник украинской девятилетки Гройсман (как известно, с 16 лет последний ­ в слесарях, а после получения паспорта ­ в коммерческих директорах). И посему весьма полезно поговорить о нашей системе образования.

Итак, 30 лет назад, по мнению профессора Постникова, ситуация уже была трагичной. «Постоянно слышу упрёки в адрес школы: она не готовит людей для практической жизни, не воспитывает гражданина, гармоническую развитую личность… Жалуются на перегрузку, на неудачные программы, методики… А главное противоречие школы как системы остаётся невскрытым. Между тем, оно было заложено, когда после революции из всех типов школ именно гимназия стала постепенно прообразом советской школы».

Ага, так до сих пор мы (наши дети и внуки) и дальше учимся в школе конца XIX века?

«Главное противоречие современной школы заключается в том, что её массовый характер и трудовая направленность не сочетаются с устаревшим элитарно­гимназическим принципом изучения “предметов”… Это противоречие поддерживается всеми специалистами так называемых школьных “наук”, и они будут до последнего вздоха защищать свои “основы” в том объёме, какой им удалось протащить в школу на сегодняшний день. И все схватки, все сражения идут по линии “часов”, которые то сокращают, то возвращают в школьную программу»…

«Школа с уклоном в будущее»

Что предлагал М. Постников? Пять уроков в день с двумя выходными и без домашних заданий (но с факультативами ­ «продленками»). Четыре главных курса (цикла): грамотность (родной, иностранный язык, арифметика, компьютер); этика (литература в примерах поведения, а не как убивающий всякое желание читать курс литературоведения, законы, права и т.д.); эстетика (все ­ от понимания прекрасного и до рисования и танцев). Кроме того, по Постникову, «это снова литература, но опять в ином ракурсе — просто научить любить книгу, возбудить острое желание читать». И четвертый курс ­ физвоспитание.

Он настолько важен, что мы не обойдемся без цитаты Михаила Постникова: «Понятно, что гармонически развитый человек должен быть здоровым, владеть своим телом, знать, что происходит в его организме, уметь оказать себе и другим первую медицинскую помощь. Этот цикл абсолютно равноправен с тремя другими, а для всей последующей жизни — чуть ли не самый важный. Не понимаю, почему детей освобождают от уроков физкультуры по медицинским показаниям, ­ писал М. Постников. ­ Но учитель не должен готовить разрядников в школе, его основная забота — массовость и здоровье учеников. Я бы даже дисквалифицировал учителя, который особое внимание уделяет спортсменам, у них есть своя база и свои тренеры».

Проще говоря, ученик на ЕЖЕДНЕВНУЮ (в эпоху­то «айфонов») физкультуру должен идти как на праздник, а не как на Голгофу…

И еще (это мы уже от себя): олимпийское движение по­советски причинило здоровью нации больший урон, чем война. Хотя бы из­за того, что все те деньги, которые тратил СССР на спорт высоких достижений, отняты и у детей, и у взрослых. Мне тут сразу скажут, что медали на Олимпиадах ­ это престиж государства. Неправда! Престиж в мире другим меряется. Особенно на фоне того, что Украина на днях вошла в десятку самых несчастных экономик мира. Т.е. в компанию стран, где об Олимпиаде мало кто догадывается.

Да, мы вот перечислили четыре главных курса обучения в школе по Постникову, а где же тут математика, физика, химия, биология? Да как раз на пятом уроке! По разу в неделю на предмет…

«Ну, этот профессор и лауреат вообще свихнулся!» ­ возмутятся некоторые читатели. Да нет, Михаил Постников просто предлагал знакомить учеников с науками в таком ключе, чтобы не отбивать у них охоту к знаниям, а развивать ее. Впрочем, давайте почитаем профессора математики:

«Ещё раз подчеркну: ни одна из них (наук, ­ авт.) в отдельности не может быть приравнена (а значит, и уравнена в часах) с названными выше циклами. Рассмотрим это положение на примере математики. Сегодня она занимает пятую часть всей школьной программы. Кто­нибудь скажет мне, зачем? Кто из вас, не математиков, решал в быту квадратные уравнения? Кто хоть раз воспользовался теоремой о внутренних углах треугольника? Почему же никто не спросит о тех потерях, которые несут одно за другим целые поколения, не имеющие времени изучить медицину, музыку, ремёсла и т.д.?

Теперь окинем взглядом так называемую “систему” знаний по математике. Откуда взялась та геометрия, которую изучают школьники? Из Древней Греции. А что за алгебра, которой мы мучаем детей? Это создание XV­XVI веков. Недавно колоссальным напряжением внедрили в школу интегралы (может быть, скоро уберут). Это ­ создание семнадцатого века. Вот и всё! Вы думаете, что в последние триста лет математика не развивалась? Да нет же, последние триста лет — время интенсивнейшего развития этой науки…

О какой вообще “системе” мы ведём речь? Если сравнить с литературой, то это всё равно, что закончить её изучение былинами и парой летописей”…

Тут уже не только отдельные читатели, но практически все возмутятся: дядя, а кого ты в университеты будешь набирать без базовых­то знаний? Да тех, кто знает! Обучение в школе, по Постникову, нужно заканчивать в 15 лет, а затем два года либо подготовительные курсы, либо назовите их колледжем при университете, где уже совсем юные студенты, набранные, например, 300 человек на 200 мест, «грызут» математику в нужном вузу объеме. А кому требуется физика, химия, биология, те «грызут» указанные науки. А затем без всяких ВНО и экзаменов («лотереи и стресса»!) по объективным показателям отбирают 200 лучших. Остальные получают «корочки» выпускника колледжа с математическим уклоном, что тоже неплохой, кстати, документ.

Что день грядущий нам готовит?

Но если в 1987 году о статье Постникова говорила вся страна, то позже ее забыли, а болото Минпросвещения успешно затянуло «брешь» тиной. Как результат, школьная программа еще больше перегружена, и если 30 лет назад основная масса учеников фактически бросала учиться (а в школу ходила лишь время проводить) в 7­8 классе, то сейчас для многих почти все кончается уже в 4­5 классах. А если с ребенком некому заниматься дома, то в нашей системе вечных карантинов и каникул с перерывами на контрольные и самостоятельные работы ученик теряет интерес к учебе в третьем классе…

И никто ни в министерстве, ни в департаментах, ни сами педагоги никак «не врубятся», что в штатном расписании есть должность «учитель», но не инспектор по контролю знаний. Т.е. человек этот государством поставлен детей учить, а не только требовать деньги с родителей.

Но вот читаю на сайте «Освітня політика» мнение авторитетного педагога из Кропивницкого (бывшего Кировограда) Виктора Громового. Он пишет о Карго­культе в нашей сегодняшней педагогике. Карго­культ ­ это религиозное течение в Микронезии (Тихий океан), на островах которой во Вторую мировую войну американцы создали свои аэродромы. И привезли тушёнку, жвачку, виски. Война кончилась — и американцы улетели. Жвачка кончилась. И тут, чтобы снова привлечь удачу, местные жрецы заставили аборигенов строить из камыша «самолеты» и «оборудование» аэродрома, привлекая тем самым «божественные» американские грузы.

Почитаем В. Громового: «Ми спапуасили все це (у Запада, ­ авт.) і довели до повного абсурду. В освітній сфері усі їхні моніторинги, рейтинги, тестування, фандрайзінги, портфоліо і навіть флешмоби… стають не просто очеретяним літачком, який ніяк не злетить. Вони перетворюються на свою протилежність і справляють виключно руйнівний вплив. Як наслідок, у наших педагогічних папуасів рейтинг учнів класу, складання якого порушує усі норми педагогічної етики, стає інструментом репресивної педагогіки. Рейтинг школи, який вираховується за абсолютно формальними показниками – кількістю переможців усіляких конкурсів, олімпіад чи вчасністю подання звітності, веде до підміни її місії. Зокрема, в гонитві за високим місцем у рейтингу школи в будь­який спосіб намагаються позбутися учнів, яким тяжко дається навчання»…

А еще Виктор Громовой утверждает, что Запад потихоньку отказывается от ВНО (ЗНО), а мы его внедряем…

Нельзя не отметить, что кто­то в Министерстве все же понимает, что еще немного и ­ конец образованию. В августе прошлого года внедрили РАЗГРУЖЕННУЮ от «часов» программу младших классов (без нормативов по физкультуре!), а 4 апреля завершается обсуждение таковой уже и для базовой школы (5­9 классов). Но «предметники» тут же забили в колокола — «часов» лишают! И боюсь, что таким образом они будут мучить детей и дальше.

И уже последнее. Уважаемые педагоги! Люди, которых вы плохо не учили, но воспитывали, все последние 26 лет буквально издевались над вами. Все виды дискриминации, включая унизительный статус бюджетников, но НЕ ГОССЛУЖАЩИХ, «оптимизации» и вечные «реформы» держат вас в нервном напряжении. Но… Постарайтесь даже в таких условиях любить учеников. Не создавайте изгоев на последней старой парте из числа тех, кто не купил новую! И новогодние подарки дарите или всем, или никому! Ибо через 10­15 лет из числа не тех, кого вы унижали, а тех, с кем вы унижали, придут кадры, на фоне которых бесчеловечность и бездушие Яценюка, Гройсмана и 27­летнего дарования из НКРЭКУ по фамилии Вовк покажутся вам мелким недоразумением…

Леонид Романовичев