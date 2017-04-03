Домой Новости В Запорожье водитель-наркоман пытался откупиться от патрульных мздой в 1700 гривен (ФОТО)

В Запорожье водитель-наркоман пытался откупиться от патрульных мздой в 1700 гривен (ФОТО)

От
Valeriy
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Но не прельстились взяткой патрульные, и теперь правонарушителю грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, экипаж патрульной полиции на улице Ладожской остановил автомобиль «Таврия», водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Во время разговора с нарушителем у полицейских возникли сомнения в его трезвости — явно было заметно, что мужчина находится под воздействием наркотического вещества.

Водителю предложили пройти освидетельствование на предмет содержания в крови алкоголя или наркотиков. Когда экипаж прибыл к областному наркологическому диспансеру, нарушитель решил попробовать решить дело с помощью денег.

Он предложил 1700 гривен, а когда правоохранители отказались их принять, положил купюры в багажный отсек на панели приборов полицейского авто.

Инспекторы вызвали сотрудников управления внутренней безопасности и подозреваемого в даче мзды задержали. Начато уголовное производство по статье 369 УК «Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

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