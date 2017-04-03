В Запорожье мужчина получил два пулевых ранения

В субботу, 1 апреля, в Запорожье 25-летний мужчина получил огнестрельное ранение. Об этом «Верже» сообщает Анатолий Сидренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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Происшествие случило около 20:30. Пострадавшего госпитализировали в 9-ю городскую больницу в отделение хирургии. Там ему диагностировали пулевое ранение правого бедра и левой половины грудной клетки. Подробности инцидента пока неизвестны.

Полиция возбудила уголовное дело.