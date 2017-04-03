В среду, 22 апреля, в Запорожье пройдет туристический фестиваль-ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

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Известно, что состоится она на каскаде фонтанов «Радуга» с 10:00 до 16:00.

В программе фестиваля — презентация новых туристических маршрутов, встречи с известными путешественниками, развлекательные программы для детей и взрослых, розыгрыш путевок и призов от участников фестиваля и многое другое.