В Запорожье хотят построить трамвайный путь от 5-й горбольницы к заводам

В Запорожье на сайте Петиций создали новую петицию, в которой автор предлагает достроить трамвайные пути от ул. Яценко (возле 5-горбольницы) до Южного шоссе по ул. Победы.

Как сообщает автор, в городе есть трамвайный маршрут № 3: «Запорожье-Левое — Вокзал «Запорожье-1», протяжённостью — 14 км 700 м. Если проложить 2 км 800 м трамвайного пути от ул. Яценка до Южного шоссе через ул. Победы, то это даст:

Уменьшение длины трамвайного маршрута № 3 на 1 км 400 м; Возможность впервые в Запорожье запустить «зеркальный» трамвайный маршрут № 3-а: «ЗАПОРОЖЬЕ-ЛЕВОЕ — ВОКЗАЛ «ЗАПОРОЖЬЕ-1», который пойдёт от ул. Яценка, по ул. Победы, по ул. Адмирала Нахимова, по ул. Седова выйдет на Южное шоссе и уйдёт по маршруту № 3 на «Запорожье-Левое». Развернётся и пойдёт на остановку «ул. Диагональная», «Цирк» и далее на вокзал «Запорожье-1». В свою очередь трамвайный маршрут № 3, развернувшись на остановке: «Запорожье-Левое», на Южном шоссе уйдёт на ул. Седова, ул. Адмирала Нахимова и по ул. Победы выйдет на ул. Яценка и пойдёт на вокзал «Запорожье-1»; «Зеркальный» трамвайный маршрут № 3 и № 3-а, даст возможность тем же количеством трамвайных вагонов обслуживать большую территорию (ул. Победы, ул. Адмирала Нахимова, ул. Седова) и как следствие — большее количество пассажиров; Прокладка 2 км 800 м трамвайного пути от ул. Яценко до Южного шоссе через ул. Победы, даст возможность ввести в эксплуатации новый «зеркальный» трамвайный маршрут № 2 и № 2-а: «УЛ. ДИАГОНАЛЬНАЯ — ВОКЗАЛ «ЗАПОРОЖЬЕ-1», с общей длинной 9 км 500 м, что даст этому маршруту хорошую оборачиваемость.

Автор предлагает таким образом для уменьшения трамвайного маршрута № 3 на 1 км 400 м, а также для улучшения качества обслуживания пассажиров, предлагаю: Проложить трамвайную линию от ул. Яценка до Южного шоссе через ул. Победы.

За трое суток петиция пока набрала только 6 голосов. Её можно просмотреть здесь.