В Мелитополе возле одной из школ произошло жуткое ДТП

В пятницу, 31 марта, около 8:40 в Мелитополе легковой автомобиль сбил 40-летнюю женщину недалеко от школы №11. Об этом сообщает Анатолий Сидренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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В результате аварии пострадали пешеход и водитель автомобиля, 36-летний мужчина. По прибытию медиков обоих госпитализировали в травматологическое отделение больницы №1 в Мелитополе.

Там у женщины диагностировали закрытый перелом плеча и внутренние кровоизлияние в суставе. Водитель получил тяжелые травмы головы и рассечение челюсти.