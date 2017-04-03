В центре Запорожья автомобиль перевернулся и снова стал на «четвереньки», из-за чего пострадали двое

В центре Запорожья автомобиль перевернулся и снова стал на «четвереньки», из-за чего...

Как стало известно «Верже» от Анатолия Сидоренко, главы Независимого профсоюза работников «скорой помощи», в воскресенье, 2 апреля, на проспекте Соборному напротив ТЦ «Аврора» около часа ночи легковой автомобиль «Таврия» во время резкого торможения перевернулся и снова встал на колеса. В результате произошедшего пострадали двое парней 19 и 20 лет.

По прибытию медиков у них выявили ссадины лба. Один из пострадавших во время произошедшего был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция ведет проверку.