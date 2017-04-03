Жестокие молодчики переломали ребра жителю Запорожья

Налетчики избили мужчину и отобрали у него кошелек с деньгами, но воспользоваться ими не успели — на их руках захлопнулись наручники.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, вчера, когда темнота окутала город, на охоту вышли двое молодчиков.

Заприметив шатающегося от алкоголя, но прилично одетого человека, они завели его в укромный угол и жестоко избили, отобрав кошелек.

Но бабуля, видевшая ЧП из окна, вызвала полицию. Инспекторы прибыли вовремя, успев задержать дерзких грабителей.

Рабочий завода после встречи с негодяями попал в больницу: переломы ребер и ушибы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.