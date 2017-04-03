Жительница Запорожья обвела телефонного жулика вокруг пальца

Аферист, находившийся на условном сроке, снова взялся за совершение преступлений, после чего загремел в тюрьму.

Мошенник позвонил на стационарный телефон запорожанке и представился ее сыном. «Отрок» поведал, что сбил на машине человека, и чтобы избегнуть тюрьмы, нужно срочно дать взятку.

Но пройдохе не повезло — сын запорожанки в этот момент находился дома. И услышав свое имя, произнесенное мамой, даже вышел из своей комнаты, чтобы разузнать, что произошло. У женщины хватило хладнокровия, чтобы не прервать разговор или не послать пройдоху куда подальше.

Запорожанка внимательно выслушала просьбу «чада» и, глядя на кивающего сына, согласилась отдать деньги. Мол, ради свободы ребенка готова на все. Женщина пообещала, что через десять минут вынесет деньги из подъезда и передаст их «полицейскому», который за ними подъедет.

В этот момент настоящий сын запорожанки уже звонил в Хортицкий райотдел, объясняя ситуацию. Правоохранители поняли, что им выпал шанс изловить телефонного мошенника — такие случаи предоставляются стражам правопорядка, увы, нечасто.

Запорожанка, предварительно получив от оперативников указания о том, как действовать, вышла из подъезда, держа в руках сверток с деньгами. К ней подошел незнакомец и заявил, что он из полиции.

Через несколько мгновений на его руках захлопнулись наручники. Но один из оперов успел снять на видео процесс передачи женщиной денег мошеннику. После проведения необходимых формальностей, деньги вернули.

А в отношении задержанного начали уголовное производство. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за кражи и грабеж и отбывал срок. А затем мужчину судили за телефонное мошенничество, но приговорили к полутора годам испытательного срока.

Во время следствия опытный злодей признался в совершении мошенничества. Дескать, черт попутал — простите. Но ни следователь полиции, ни суд прощать пройдоху не захотели: три года лишения свободы плюс год за предыдущее мошенничество — таков вердикт Фемиды.

Валерий Бутенко.