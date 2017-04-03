Запорожский губернатор пригрел у себя …антикоррупционера-«Острое перо».

Запорожский журналист Сергей Сидоров, специализирующийся на расследованиях, избран председателем Антикоррупционной комиссии при Запорожской облгосадминистрации.

Как сообщил на своей странице в ФБ глава области Константин Брыль, состоялось заседание комиссии, на которой принято решение включить в состав Антикоррупционной комиссии Сергея Сидорова и Сергея Лышенко.

«Главой комиссии избран Сидоров Сергей Сергеевич. Надеюсь на плодотворную работу с новоизбранным председателем комиссии. Желаю успехов», — написал Константин Брыль.

Напомним, Сергей Сидоров в нулевых годах сотрудничал с одиозной организацией «Славянская гвардия», работал на сайтах Запорожья, а потом около пяти лет успешно трудился в самой тиражной газете области «Суббота плюс».

Кроме того, Сергей Сидоров стал известен своими расследованиями, опубликованными в центральных СМИ и сайте «Наші гроші. Запоріжжя».

В мае 2016 года за подписью Сидорова в газете «Суббота плюс» опубликовано разгромная статья-расследование об имуществе Константина Брыля и его родственников.

Брыль отказался давать комментарии о своих доходах и имуществе, оцениваемой в десятки миллионов гривен, сославшись на то, что он …действующий офицер СБУ.

Напомним, Антикоррупционная комиссия была создана в апреле 2016 года Константином Брылем. Комиссия — общественный орган и его члены не получают официальной зарплаты в ЗОГА.

Заметим, что Сергей Сидоров ранее не был обласкан представителями власти в виде звани, грамот и т.д., но среди своей журналистсой братии имел реальное уважение. Иногда его коллеги называли «Острое перо».

«Верже» желает Сергею Сидорову не растратить боевой пыл в борьбе с прохиндеями во властных коридорах и обширных кабинетах.