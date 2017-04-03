Запорожцам, страдающим диабетом и астмой, положена компенсация за лекарства (СПИСОК)

Горячо обсуждаемая медицинская реформа в Украине, которую уже на протяжении нескольких лет анонсируют чиновники, понемногу начинает вступать в силу. У большинства людей данная реформа вызывает множество вопросов, но так или иначе ­ нововведений украинцам не избежать. Кабинет Министров Украины постановил, что с 1 апреля 2017 года будет запущена программа возмещения стоимости лекарств для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-­сосудистых заболеваний. Хотя изначально этот законопроект должен был вступить в силу еще 1 февраля текущего года. Хочется верить, что перенос старта программы на 1 апреля – это не апрельская шутка

В Министерстве здравоохранения сообщают, что реимбурсация (компенсация) по программе «Доступные лекарства в Украине» распространяется на препараты для лечения сердечно­сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы в связи с тем, что больше всего на показатели смертности населения влияют именно эти заболевания. По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, главная цель реимбурсации – стимулировать обращение пациента к врачу для получения качественного и доступного лечения. Государство выделяет на компенсацию лекарств 500 миллионов гривен. Для Запорожской области предусмотрено 22 496,6 тысячи гривен.

Как рассказал директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко:

– По заявлениям премьер­министра, правительство выделяет на реимбурсацию 500 млн грн. По самым скромным оценкам аналитических компаний, потребуется минимум 900­950 млн грн. А по факту реализации в 2016 и 2015 годах необходимо 1,3­1,5 млрд гривен. В правительстве говорят, что бюджет увеличат, но ситуация с финансированием может сложиться так, как и в предыдущие годы. Непонятен порядок формирования цен, как реализовывать лекарства, которые не войдут в перечень Минздрава. В министерстве уже поняли, что рынок взбудоражен, и учтут ошибки – компенсация будет на лекарства, которые государство может гарантировать. Стадия готовности очень высокая – и в правительстве, и в министерстве есть понимание, что нужно прислушаться к участникам рынка, – отметил Владимир Руденко.

Также в министерстве сообщают о том, что цены на лекарственные препараты в Украине не соответствуют уровню доходов и даже превышают стоимость в соседних странах Европы.

Средняя стоимость будет установлена в зависимости от розничных цен на подобные лекарственные препараты в пяти странах, а именно в Польше, Венгрии, Словакии, Литве и Чехии.

– Мы берем пять стран, сравниваем цены на лекарство по его действующему веществу (а не по названию препарата) и устанавливаем среднюю стоимость, которая и будет использоваться в Украине, – заявил премьер­министр Владимир Гройсман.

Министерство здравоохранения установило максимальную торговую надбавку на лекарства. Стоит отметить, что чем выше цена препарата, тем меньше будет наценка. Так, максимальная оптовая торговая надбавка на продажу лекарств, начисляемая на среднюю (референтную) цену уже с учетом всех налогов и сборов, составит 5 процентов. В свою очередь розничная будет 15%.

Для того чтобы получить компенсацию, больному необходимо будет пройти соответствующую процедуру. В первую очередь необходимо обратиться к врачу, а это может быть: семейный врач, терапевт, эндокринолог, педиатр или кардиолог ­ за рецептом. Он должен быть выписан на специальном рецептурном бланке формы №1. Но ни для кого не новость и не секрет, что с бланками в стране напряженка и зачастую их в больницах просто нет. Поэтому перейти к следующему этапу довольно сложно или просто нереально. Но в Департаменте охраны здоровья Запорожской областной государственной администрации нас заверили, что бланки есть и даже в достаточном количестве. Надеемся и уповаем на это.

После получения рецепта с указанием необходимого препарата нужно обратиться в аптеку, которая участвует в программе и с которой заключили договор о возмещении стоимости лекарственных препаратов. Стоит отметить, что аптеки будут участвовать исключительно на добровольных основаниях. Стоимость отпущенного лекарства или разницу в цене местные органы власти должны компенсировать за счет бюджетных средств. Зная, с какой скоростью местные чиновники «любят возвращать деньги в срок», это может затягиваться на месяцы. Из­за чего многие аптеки будут просто отказываться сотрудничать.

Также не окажется ли так, что всего в Запорожской области принять участие в этой программе захочет лишь пара аптек и те, которые будут находиться «у черта на куличках». Это создаст большие неудобства для пациентов, которые будут вынуждены тратить много времени и сил в поисках нужной аптеки. Плюс ежемесячные отчеты и неожиданные государственные проверки явно не стимулируют участвовать в реимбурсационном проекте.

Напомним, что ранее в Украине уже пытались два раза ввести компенсацию стоимости лекарств. Первая попытка была еще в 2012 году и предназначалась для людей, больных гипертонией. Вторая — в 2014 году. Тогда возмещать стоимость медицинских препаратов хотели диабетикам. К сожалению, эти две программы с треском провалились. Это связано с тем, что не было выделено должного финансирования из государственного бюджета, а также отсутствовал реестр пациентов.

Анастасия Кандыбей