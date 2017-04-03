Криминальный «авторитет» из Грузии обложил данью запорожских фермеров и коммерсантов

Бандитам-вымогателям грозит по 7 лет лишения свободы за несколько преступлений.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, в суд Васильевского района области направлен обвинительный акт в отношении группы лиц, которые в течение двух лет на территории Васильевского района занимались вымогательством денег у местных предпринимателей.

Следственным управлением ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области закончено досудебное расследование уголовных производств, начатых по признакам ч.2 ст. 189 (вымогательство), ч.4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) и ч.4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса…

Возглавлял банду ранее судимый гражданин Грузии, который, по версии следствия, имеет вес в криминальном мире.

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Материалы с обвинительным актом направлено в суд. Согласно действующему законодательству, подозреваемых может ждать до семи лет лишения свободы.