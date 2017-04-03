Мэр Запорожья Буряк нашел виноватых: «папэредники»



Городской голова Запорожья Владимир Буряк провел личный прием граждан – в течение нескольких часов общения с заявителями и инициативными группами запорожцев найдены пути решения десятков важных вопросов.

Большая часть обращений граждан – это вопросы, связанные с изношенным состоянием жилищно-коммунального хозяйства города. Многие заявители долгие годы ждут ремонта кровли, коммуникаций, и даже капитального ремонта всего дома.

При этом, прежде чем попасть на приём к городскому голове люди чаще всего обращаются в районные администрации или профильные управления.

«Люди не виноваты, что долгие годы их просто «футболят» различного ранга чиновники. А ведь большинство проблем в городском хозяйстве просто «запущены». И если бы вовремя был проведен текущий ремонт или исправлена незначительная поломка – многих серьезных проблем ЖКХ сегодня просто не существовало бы. Но, к сожалению, у нас привыкли прикрываться отписками на тему «почему нельзя сделать» вместо того, чтобы искать пути решения», — отметил Владимир Буряк, цитирует его пресс-служба.

Пришедших на прием граждан также волновал вопрос качества отопления в отдельных квартирах, домах, возможного перерасчета за предоставленные услуги отопления. В случае подтверждения факта некачественного представления услуги, городской голова поручил сделать необходимый перерасчёт.

Кроме этого, запорожцы недовольны незаконными МАФами, которые обосновались во дворах многоквартирных домов. Для примера, вопрос о демонтаже одного из таких МАФов – незаконного пункта приема вторсырья во дворе дома ОСМД «Заднепровская-56» — городской голова поручил вынести на апрельское заседание исполкома городского совета.