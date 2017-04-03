На запорожском побережье Азова пограничники задержали охотников на креветку

В Запорожской области пограничники задержали граждан Украины, которые занимались незаконным выловом рыбы.

Как сообщили в Госпогранслужбе, около 2:00 на побережье Азовского моря, в районе базы отдыха «Ясная Поляна» в городе Приморск, пограничники заметили гражданина Украины.

В его лодке находились пиленгас и бычки. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 50 тыс. гривен.

Около 4:00 на берегу Утлюкского лимана, в районе дамбы в селе Атманай (Акимовский район) обнаружили еще трех граждан Украины. С помощью запрещенных орудий лова — 5 сачков — они осуществляли незаконный лов креветок.

В отношении браконьеров составлены протоколы о правонарушении по статье 202 КоАП.