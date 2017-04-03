Российские контрактники ради забавы обстреляли у Новоазовска местных подростков

В оккупированном Новоазовском районе Донецкой области морпехи российско-террористических войск открыли огонь по местным подросткам.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Российские военнослужащие из состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжают совершать бесчинства и преступления в отношении гражданского населения», — сообщили в ГУР.

Разведчики привели пример очередного военного преступления, совершенного оккупантами.

«Проводится расследование по факту обстрела военнослужащим 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК группы местных подростков вблизи полигона и ранения одного из них», — уточнили в ГУР.