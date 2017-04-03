Спецслужбы Кремля причастны к убийству президента Польши в 2010 году

Российские диспетчеры умышленно спровоцировали в 2010 году крушение самолета Леха Качиньского и, тем самым, убили 96 человек.

Польская прокуратура полагает, что несколько российских авиадиспетчеров намеренно спровоцировали авиакатастрофу лайнера Ту-154 экс-президента страны Качиньского в 2010 году.

Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед пресс» со ссылкой на главу прокурорской группы по расследованию причин катастрофы Марека Кучиньского.

Как отмечается в сообщении, к такому выводу в прокуратуре пришли проведя «новый анализ данных».

По данным агентства, речь идет о двух российских диспетчерах и еще одном человеке, который находился в башне управления полетами.

Согласно АП, он заявил, что «нет сомнений» в том, что одной из причин крушения стало поведение «третьего лица», находившегося на диспетчерской башне.

По словам М.Кучиньского, он и несколько следователей хотят допросить троих российских авиадиспетчеров, и не могут предоставить дополнительной информации до беседы с ними.

Самолет Л.Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Л.Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.