УКРОП требует немедленной ротации состава НКРЭКУ и увольнения ее главы за введение абонплаты за газ

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк должен быть немедленно снят с должности, а состав регулятора – заменен. Об этом говорится в заявлении УКРОПа относительно освобождения энергетической сферы от влияния олигархов, опубликованном на официальном сайте политсилы.

В партии такое требование выдвинули в связи с решением Нацкомиссии о введении с 1 апреля абонплаты за подключение к газовым сетям, в результате чего средний счет за потребление топлива должен возрасти в 2-5 раз, прежде всего для тех, у кого нет счетчика, кто использует газ только для приготовления пищи и пользуется услугами небольших газораспределительных компаний.

По словам главы фракции УКРОП в Запорожском областном совете Ярослава Гришина, наиболее ощутимо такая новация ударит по наиболее бедным гражданам, которых, по оценкам ООН в Украине, на сегодня более 60%.

В УКРОПе уверены: вводя плату за подключение к газовым сетям, регулятор даст возможность увеличить прибыль облгазов, большая часть которых принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Благодаря указанной новации их общая выручка в этом году должна вырасти до 24,15 млрд грн.

«Мотивируя такое решение якобы необходимостью повысить прозрачность тарифообразования и стимулировать граждан экономить топливо, регулятор на самом деле в очередной раз позаботился об интересах олигархов, которые фактически монополизировали обеспечение населения не только электроэнергией, но и газом», – подчеркнули в УКРОПе.

Украинцы не должны вносить абонентскую плату, поскольку газовые сети принадлежат не облгазам, а государству, и строились и обслуживаются они за счет налогоплательщиков. Также люди не обязаны платить из собственного кармана за установку квартирных газовых счетчиков, ведь расходы на это уже заложены в тариф на газоснабжение. Но из-за безнаказанных и, вероятно, санкционированных сверху схем НКРЭКУ потребителей фактически заставляют платить за все это дважды, подчеркнули в партии.

«УКРОП считает такие действия НКРЭКУ и властей, которые их покрывают, вредительскими. Мы требуем отменить соответствующие постановления Нацкомиссии, которыми вводится абонентская плата за газ, и настаиваем на проведении неотложной ротации состава регулятора и увольнении главы Нацкомиссии Дмитрия Вовка. Хватит обслуживать интересы олигархов! Пришло время освободить энергетическую сферу от их влияния!» – подытоживается в заявлении партии.