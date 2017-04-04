Водителю запорожской маршрутки за смертельное ДТП грозит до 8 лет тюрьмы (ФОТО)

Однако суд, длящийся год, все не выносит приговор, тем самым, лишая вдову (сполуторогодовалой дочкой) погибшего компенсации за материальный и моральный ущерб.

Напомним, 8 января 2016 года водитель маршрутки «Днепрорудное-Запорожье» на скорости выехал на встречную полосу и в упор смял легковой автомобиль «Cherry Amulet».

Вследствие аварии водитель легковушки Артем Билык погиб на месте. Жена погибшего осталась вдовой с грудным ребенком (сейчас девочке уже больше года).

В апреле 2016 года дело было передано в суд. За прошедший период было проведено 3 экспертизы, которые подтвердили вину водителя микроавтобуса Артема Дуденко.

Ближайшее заседание суда состоится 6 апреля в 10.00 по адрес г. Запорожье, ул. Истомина, 10. Как стало известно, защита подсудимого намерена добиваться уже 4-й по счету экспертизы – судья Мингазов Р.В. на предыдущих заседаниях допустил такую возможность. Таким образом, суд может затянуться еще как минимум на полгода.

«О какой экспертизе может идти речь, если за прошедший период остатки автомобилей прогнили и поржавели на штрафплощадках, а дорога на участке аварии несколько раз ремонтировалась? Сторона ответчиков всячески затягивает процесс, а суд не препятствует этому.

Вследствие того, что до сих пор Артему Дуденко не вынесен приговор, я не могу рассчитывать на компенсацию за моральный и материальный ущерб, потерю кормильца», — плачет вдова Оксана Билык.

Несчастная женщина обращалась в главе Запорожской облгосадминистрации Константину Брылю, который писал ходатайство в Запорожский районный суд с просьбой ускорить рассмотрение данного дела.