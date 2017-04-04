В запорожской больнице драка закончилась ножевым ранением пациента

В туберкулезном диспансере, расположенном в селе Веселянка, между больными произошел конфликт, в результате чего пострадал 47-летний мужчина.

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Как сообщил «Верже» глава независимого профсоюза сотрудников «скорой помощи» Анатолий Сидоренко, пострадавшего мужчину медики доставили в областную больницу. Врачи диагностировали у потерпевшего колото-резаную рану правой ноги.

Увы, лечение в тубдиспансере, в основном, проходят бывшие осужденные. Посему между пациентами частенько происходят кровавые драки.