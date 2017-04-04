В Запорожской области 519 ветеранов АТО получили земельные участки

Госгеокадастр в Запорожской области и органы местного самоуправления предоставили 3301 разрешение на разработку документации землеустройства для отвода земельных участков ветеранам АТО и членам семей погибших воинов.

По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, общая площадь наделов — 4051,84 гектара.

«Уже завершили процедуру оформления земли в собственность 519 военнослужащих АТО, которым предоставлено 256 земельных участков общей площадью 476,44 гектара для ведения личного хозяйства, 189 земельных участков общей площадью 19,24 гектара для ведения садоводства и 74 участка общей площадью 6,36 гектара для строительства и обслуживания жилых домов и хозяйственных сооружений», — сообщили в ЗОГА.

Больше всего приказов о передаче в собственность земельных участков принято по Запорожскому району – 192 площадью 45,09 га и Пологовскому – 78 площадью 149,97 га.

Всего в Запорожской области подано 5159 заявлений о предоставлении земельных участков участникам АТО. Кстати, обращения бывших военнослужащих рассматриваются в первоочередном порядке.