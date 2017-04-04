В Запорожском регионе долг по зарплате вырос до 81,6 миллиона гривен

Задолженность по выплате заработной платы в феврале увеличилась на 4,5 миллиона гривен и составила на 1 марта огромную сумму — 81,6 миллиона гривен.

Как заявил начальник управления соцзащиты Запорожской облгосадминистрации Игорь Мещан, на безрадостную картину задолженности зарплат повлияло увеличение задолженности в 22 структурных подразделениях ООО «Запорожьеоблнерго» — от 32,7 млн грн. до 33,3 млн грн., в 12 структурных подразделениях ЗГП «Запорожский облавтодор» — от 3,6 млн грн. до 5,8 млн грн., на ГП «Кремнийполимер» — 5,8 млн грн. до 7,2 млн грн., ГП «Радиоприбор» – от 1,9 млн грн. до 3,4 млн грн.

Это привело к тому, что долги на экономически активных предприятиях в феврале выросли на 6,4 млн грн (по состоянию на 1 марта составили 68,2 млн грн.).

Таким образом, динамика погашения долгов по зарплате в области продолжает определяться ситуацией на 48 предприятиях государственного сектора экономики, где долги на 1 марта составили 60 млн грн. (или 73,6% от общей суммы задолженности по региону).

На предприятия частной формы собственности приходится 17,9 млн грн. (21,9 %) долга по зарплате, коммунальной собственности – 3,7 млн грн. (4,5%).