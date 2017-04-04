В Запорожье иностранец избил и ограбил женщину

Вчера, 3 апреля, в 22:25 патрульные получили вызов о грабеже в доме на улице Яценко. Заявительница сообщила, что 5 минут назад, когда она выходила из лифта, неизвестный мужчина избил, сорвал золотую цепочку и кольцо.

Пострадавшая предоставила приметы нападавшего и отметила, что он — неславянской внешности.

Во время проверки полученной информации на перекрестке улиц Победы и Лермонтова патрульные совместно с экипажем полиции охраны остановили ВАЗ 2107.

В салоне находились четыре иностранца, на одного из них указала потерпевшая, которая находилась на борту экипажа полиции охраны. Его задержали и доставили в Вознесеновское отделение полиции.